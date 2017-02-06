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Более 29 тысяч голов крупного рогатого скота прошли идентификацию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354913_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408368-ru.html

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6 февраля 2017, 12:37       Комментарии

На начало февраля идентификацию прошли более 29 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.
По его словам, идентификация домашнего скота началась в трех пилотных районах и сейчас охватила уже всю страну. Первый этап охватывает только маточное поголовье крупного рогатого скота. И на сегодняшний день регистрацию прошли 29 тыс. 263 головы КРС.
Этот этап должен завершиться до 1 августа, после чего начнется процесс идентификации мелкого рогатого скота.
Идентификацию проводят 2500 обученных ветеринаров и 500 операторов.
Напомним, закон об идентификации домашних животных был принят еще в 2013 году, но процесс начался только в ноябре 2016 года.

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