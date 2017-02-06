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Недополучение прогнозируемых таможенных пошлин в 2016 году обусловлено общей экономической ситуацией в мире – глава ГТС КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nedopoluc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408367-ru.html

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6 февраля 2017, 12:20       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Недополучение прогнозируемых средств Таможенной службой обусловлено общей ситуацией в мире. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил глава Государственной таможенной службы (ГТС) КР Азамат Сулайманов.
По его словам, тенденция недополучения прогнозируемых средств наблюдается не только в Кыргызстане, но и в других странах-членах ЕАЭС, на это повлиял мировой кризис.
"Отдельные лица неправильно трактуют, говоря, что доходы Кыргызстана от таможенных отчислений упали на 2,9 млрд сомов. На самом деле эти показатели приведены от прогнозируемой суммы. Если же сравнивать с 2015 годом, то в 2016 году доходы увеличились на 8,6 млрд сомов, то есть на 14%", - пояснил А.Сулайманов.

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