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В Бишкеке пройдет чемпионат города по традиционному ушу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408366-ru.html

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6 февраля 2017, 12:39       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. В Национальном Центре детей и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" 8 февраля 2017 года состоится Чемпионат города Бишкек по традиционному ушу, сообщают организаторы.
Чемпионат проводится Федерацией традиционного ушу КР и НЦДЮ "Сейтек" под эгидой Бишкекского городского комитета по физической культуре и спорту.
Традиционное ушу – это классическое боевое искусство, зародившееся в Китае более двух тысяч лет назад. Традиционное ушу представляет собой систему знаний и упражнений боевого, оздоровительного и спортивного характера, которые позволяют заниматься детям, молодежи и взрослым с целью укрепления здоровья, приобретения прикладных навыков самообороны, расширения функциональных и энергетических возможностей организма, достижения высоких спортивных результатов, дает возможность морально и духовно расти.
Для участия в Чемпионате города Бишкек по традиционному ушу заявлено более 150 ушуистов от 7 лет и старше, занимающихся в различных клубах г. Бишкек: Школа ушу Центра "Сейтек", Клуб традиционного ушу "ЛиУ" Молодежного Центра "Жаштык", Спортивный Клуб ушу "Тянь Шань", Клуб ушу "Мангуст", Детско-юношеский Клуб ушу "Молния", Клуб ушу "Панда" и др.
Традиционное ушу включает в себя огромное количество разных стилей и направлений. Участниками Чемпионата города Бишкек будут представлены такие стили, как нань цюань ("южный кулак"), чан цюань ("длинный кулак"), шаолиньский кулак, тайцзи цюань ("Кулак Великого Предела"), сунси нэйцзя цюань (стиль сунси) и другие. Также на Чемпионате будет демонстрироваться техника работы с различными видами оружия: шест, меч, сабля, веер, хлыст "хвост тигра", южный широкий меч, копье и др. Кроме индивидуальных видов, спортсмены будут соревноваться в технике дуйлянь – обусловленных поединков без оружия.
По итогам Чемпионата города Бишкек по традиционному ушу будут выявлены сильнейшие спортсмены г. Бишкек, а также сформирована сборная команда Федерации традиционного ушу КР для участия в III Международном турнире по ушу "Московские звезды ушу - 2017", Россия, г. Москва, и других международных турнирах.
Ценности традиционного ушу прошли испытание временем и являются общими для людей различных культур: здоровье и долголетие, сила и благородство, стремление к саморазвитию, умение ценить и сохранять жизнь. И именно эти ценности объединят вместе всех участников Чемпионата города Бишкек по традиционному ушу.

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