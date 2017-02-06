За помощь пассажирке самолета студенту Медакадемии дадут премию

6 февраля 2017, 12:44 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Студент Кыргызской государственной медицинской академии Темирлан Омурбеков на борту самолета помог пассажирке, почувствовавшей себя плохо, ему выделят денежную премию, сообщила пресс-служба КГМА.

Ранее в соцсетях рассказывали о студенте, который помог пассажирке рейса Бишкек - Москва 18 января. Женщина потеряла сознание, у нее начались судороги. Первые признаки указывали на предынфарктное состояние. Врачей в самолете не оказалось, поэтому помочь вызвался студент КГМА, летевший этим же рейсом. Он находился рядом с женщиной до посадки в аэропорту Домодедово, потом ее увезла карета скорой помощи.

Выделить премию студенту четвертого курса факультета "Лечебное дело 2" распорядилась ректор вуза Индира Кудайбергенова. По ее словам, поступок Темирлана, основанный на собственном знании и навыках в области практической медицины, может и должен стать примером для его друзей и сокурсников.