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Экс-президент Р.Отунбаева выступила с докладом на 55-й сессии Комиссии ООН

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408364-ru.html

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6 февраля 2017, 12:03       Комментарии

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева выступила с докладом на 55-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию. Об этом сообщили в общественном фонде "Инициативы Розы Отунбаевой".
Мероприятие проходит 1-10 февраля в Нью-Йорке (США), и его тема посвящена роли концепции единого общества с равными возможностями (Shared society), как стратегии в снижении бедности в реализации одной из важнейшей цели устойчивого развития до 2030 года. Видение "Общества равных возможностей" было разработано членами Мадридского клуба 10 лет назад.
Также в ходе поездки Р.Отунбаева встретилась с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Питером Томпсоном, с руководящими сотрудниками Секретариата ООН, ООН Женщины, ЮНЕП, на которых обсуждалось участие Мадридского Клуба в реализации Повестки 2030 по устойчивому развитию и изменению климата.

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