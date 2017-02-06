Экс-президент Р.Отунбаева выступила с докладом на 55-й сессии Комиссии ООН

6 февраля 2017, 12:03 Комментарии

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева выступила с докладом на 55-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию. Об этом сообщили в общественном фонде "Инициативы Розы Отунбаевой".

Мероприятие проходит 1-10 февраля в Нью-Йорке (США), и его тема посвящена роли концепции единого общества с равными возможностями (Shared society), как стратегии в снижении бедности в реализации одной из важнейшей цели устойчивого развития до 2030 года. Видение "Общества равных возможностей" было разработано членами Мадридского клуба 10 лет назад.

Также в ходе поездки Р.Отунбаева встретилась с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Питером Томпсоном, с руководящими сотрудниками Секретариата ООН, ООН Женщины, ЮНЕП, на которых обсуждалось участие Мадридского Клуба в реализации Повестки 2030 по устойчивому развитию и изменению климата.