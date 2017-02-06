В Кыргызстане прожиточный минимум сократился до 4 тыс. 794 сома

6 февраля 2017, 11:58 Комментарии

В Кыргызстане минимальный прожиточный уровень сократился до 4 тыс. 794 сома. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Он рассказал, что год был сложный, но тем не менее ВВП страны в середине года вырос.

"В целом год был сложный и все потому, что 2014-2015 годы были очень турбулентными. Это связано с резкими падениями цен на нефть и девальвацией валют-стран партнеров. Но стране есть чему порадоваться, в первую очередь, росту ВВП на душу населения. С 2014 года возрос показатель ВВП на душу населения: 2014 год он составил 71 тыс. 801 сом, в 2015-м чуть более 75 тыс. сомов, а в 2016-м 78 тыс. 702 сома. Минимальный прожиточный уровень снизился: в 2014 году он составлял 4 тыс. 981 сом, а в 2016-м году сократился до 4 тыс. 794 сома. Среднемесячная заработная плата возросла до 13 тыс. 339 сомов", − рассказал Панкратов.

Кроме того, член кабмина ответил на обвинение оппозиционной парламентской фракции.

"Они обвиняют нас в том, что мы не были готовы к вступлению в ЕАЭС. Однако первое соглашение о вступлении обсуждалось еще в 2010 году, а в 2011-м заговорили всерьез. Депутаты считают, что надо было сначала запустить производство и только потом вступать в ЕАЭС. Но именно вступление стало стимулом для развития промышленности", − пояснил вице-премьер.

Также он добавил, что в 2016 году было создано 77 тыс. 368 новых рабочих мест.

"Иногда пытаются играть цифрами и преподносят в увязке не с теми событиями, которые влияют на снижение темпов роста экономики. И это некорректно", − заключил чиновник.