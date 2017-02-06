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Вывоз золота хотят освободить от НДС — министр экономики рассказал, зачемВывоз золота хотят освободить от НДС — министр экономики рассказал, зачемВ 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%В 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%

В Кыргызстане прожиточный минимум сократился до 4 тыс. 794 сома

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408363-ru.html

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6 февраля 2017, 11:58       Комментарии

В Кыргызстане минимальный прожиточный уровень сократился до 4 тыс. 794 сома. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
Он рассказал, что год был сложный, но тем не менее ВВП страны в середине года вырос.
"В целом год был сложный и все потому, что 2014-2015 годы были очень турбулентными. Это связано с резкими падениями цен на нефть и девальвацией валют-стран партнеров. Но стране есть чему порадоваться, в первую очередь, росту ВВП на душу населения. С 2014 года возрос показатель ВВП на душу населения: 2014 год он составил 71 тыс. 801 сом, в 2015-м чуть более 75 тыс. сомов, а в 2016-м 78 тыс. 702 сома. Минимальный прожиточный уровень снизился: в 2014 году он составлял 4 тыс. 981 сом, а в 2016-м году сократился до 4 тыс. 794 сома. Среднемесячная заработная плата возросла до 13 тыс. 339 сомов", − рассказал Панкратов.
Кроме того, член кабмина ответил на обвинение оппозиционной парламентской фракции.
"Они обвиняют нас в том, что мы не были готовы к вступлению в ЕАЭС. Однако первое соглашение о вступлении обсуждалось еще в 2010 году, а в 2011-м заговорили всерьез. Депутаты считают, что надо было сначала запустить производство и только потом вступать в ЕАЭС. Но именно вступление стало стимулом для развития промышленности", − пояснил вице-премьер.
Также он добавил, что в 2016 году было создано 77 тыс. 368 новых рабочих мест.
"Иногда пытаются играть цифрами и преподносят в увязке не с теми событиями, которые влияют на снижение темпов роста экономики. И это некорректно", − заключил чиновник.

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