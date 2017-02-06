На Иссык-Куле отец несколько лет насиловал 12-летнюю дочь

6 февраля 2017, 12:04 Комментарии

Жительница Иссык-Кульской области О. Тамаева, 1976 года рождения, обратилась к уполномоченным представителям омбудсмена с заявлением принять меры в отношении супруга, который несколько лет насиловал дочь З.А., 2004 года рождения, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

По данному заявлению Ак-Суйский районный суд вынес решение заключить под стражу на два месяца в СИЗО Каракола отца девочки до проведения соответствующего расследования и биологической экспертизы.

"По окончании расследования дело передано в Ак-Суйский районный суд, где 25 января судья, рассмотрев все факты происшествия, признал обвиняемого виновным и приговорил к лишению свободы на 20 лет в исправительной колонии строгого режима. После этих событий проведено общее собрание с участием уполномоченного представителя акыйкатчы по Иссык-Кульской области, в ходе которого жителям села разъясняли права детей и обязанности родителей", – говорится в сообщении.

По словам обмудсмена, физически и психологически здоровые дети – это не только наше будущее, это безопасность нации, безопасность республики в целом.

"Поэтому мы, взрослые, и в первую очередь – юристы и правозащитники должны занять жесткую и непримиримую позицию к любой расхлябанности, к любому бездействию, как родителей, так и властей в вопросах обеспечения этой безопасности для наших детей и молодежи. Тем более, этот набат актуален в свете последних событий, происходящих в Кыргызстане. Я говорю об участившихся фактах полового насилия над детьми и о тех "группах смерти", которые подталкивают детей к суициду. Мы не можем этого допускать. Всей страной, каждым двором и домом мы должны объединиться и встать на защиту наших детей!" – отметил Кубат Оторбаев.