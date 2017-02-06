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Новости Кыргызстана

Недополучение прогнозируемых таможенных пошлин в 2016 году обусловлено общей экономической ситуацией в мире – глава ГТС КРНедополучение прогнозируемых таможенных пошлин в 2016 году обусловлено общей экономической ситуацией в мире – глава ГТС КРВ 2016 году объем импорта сельхозпродукции составил примерно 33,8 млрд сомов – Минсельхоз КРВ 2016 году объем импорта сельхозпродукции составил примерно 33,8 млрд сомов – Минсельхоз КР

В странах ЕАЭС объем внешнеторгового оборота сократился на 16,7% − Панкратов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-stra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408360-ru.html

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В 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%

Панкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомов

6 февраля 2017, 12:18       Комментарии

В странах ЕАЭС, в том числе Кыргызстане, объем внешнеторгового оборота составил $1 млн 743 тыс., сокращение произошло на 16,7%. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, сокращение также произошло по экспорту – 8,1% и импорту – 18,5%.
"Наблюдается снижение объемов импорта, которые в два раза больше, чем снижение экспорта. Это хорошая тенденция, так как положительно влияет на торговое сальдо. Импорт Казахстана в рамках ЕАЭС тоже сократился на 18,6%, в том числе экспорт на 20,6%. У соседней страны цифры меньше, и тенденция менее положительная, потому что экспорт сокращается быстрее, чем импорт. То есть мы стали больше продавать и меньше покупать. Но если брать в целом экспорт и импорт, то мы остались на уровне прошлого года, то есть экономический кризис негативно влияет и на нашу экономику", − отметил он.

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