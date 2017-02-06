В странах ЕАЭС объем внешнеторгового оборота сократился на 16,7% − Панкратов

6 февраля 2017, 12:18 Комментарии

В странах ЕАЭС, в том числе Кыргызстане, объем внешнеторгового оборота составил $1 млн 743 тыс., сокращение произошло на 16,7%. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, сокращение также произошло по экспорту – 8,1% и импорту – 18,5%.

"Наблюдается снижение объемов импорта, которые в два раза больше, чем снижение экспорта. Это хорошая тенденция, так как положительно влияет на торговое сальдо. Импорт Казахстана в рамках ЕАЭС тоже сократился на 18,6%, в том числе экспорт на 20,6%. У соседней страны цифры меньше, и тенденция менее положительная, потому что экспорт сокращается быстрее, чем импорт. То есть мы стали больше продавать и меньше покупать. Но если брать в целом экспорт и импорт, то мы остались на уровне прошлого года, то есть экономический кризис негативно влияет и на нашу экономику", − отметил он.