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Минсельхоз: В этом году мы можем полностью обеспечить себя сахаром

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354906_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408359-ru.html

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6 февраля 2017, 11:48       Комментарии

В 2017 году Кыргызстан сможет полностью обеспечить себя сахаром. Об этом сегодня, 6 февраля, на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.
По его словам, на 100% страна сможет выйти из продовольственной нехватки при открытии завода "Кошой".
"В прошлом году по Кыргызстану произведено 704 тыс. тонн сахарной свеклы. Площадь посевов сахарной свеклы в 2017 голу увеличится. Стоит заметить, что в 2015 году 75,6 тыс. тонн сахара было импортировано, в 2016 году - 76 тыс. тонн. Если осенью запустится сахарный завод "Кошой" и дополнительно увеличится посевная площадь сахарной свеклы свыше 14 тыс. гектаров, тогда мы сможем выйти из продовольственной нехватки по сахару", - сказал Мурашев.
Он добавил, что всего в стране существует более 240 тысяч сельских хозяйств.

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