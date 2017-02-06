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В 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%В 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%Президент Ирана: Политические отношения с Кыргызстаном находятся на высоком уровнеПрезидент Ирана: Политические отношения с Кыргызстаном находятся на высоком уровне

Панкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354902_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408358-ru.html

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6 февраля 2017, 11:50       Комментарии

В 2016 году рост средней заработной платы составил 112% и достигла 13 939 сомов. Об этом сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
Он признался, что 2016 год был сложным для экономики страны.
"В целом год был достаточно сложным. Ни для кого не секрет, что накануне, в 2014 году в нашем регионе были турбулетные процессы с понижением цен на нефть и девальвацией у торговых партнеров", - напомнил он.
Панкратов отметил, что тем не менее в 2016 году экономические показатели республики были сравнительно оптимистичными по сравнению с другими странами ЕАЭС. Так, в 2016 году рост ВВП Армении составил 0,5%, Казахстана – 0,8%, в России – 0,6%.
Средняя заработная плата кыргызстанцев в 2016 году составила 13 939 сомов, показав рост на 112% по сравнению с прошлым годом, отметил вице-премьер.

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