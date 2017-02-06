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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане прожиточный минимум сократился до 4 тыс. 794 сомаВ Кыргызстане прожиточный минимум сократился до 4 тыс. 794 сомаПанкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомовПанкратов: В 2016 году средняя заработная плата в КР составила 13 939 сомов

В 2016 году объем торгового оборота со странами ЕАЭС сократился на 16,7%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354907_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408357-ru.html

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День 3 Февраля: Предвыборная кампания набирает обороты

6 февраля 2017, 11:52       Комментарии

Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году снизился на 16%. Об этом сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, в прошлом году уменьшился объем внешнего торгового оборота на 0,5% и составил $4 млрд 79 млн.
Наибольший спад торговли наблюдался со странами-партнерами по ЕАЭС. В период за январь-ноябрь торговый оборот составил $1,743 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,7 процента.

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