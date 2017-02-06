"Тихий дом" - неподтвержденные факты и другие события за неделю

6 февраля 2017, 12:10 Комментарии

Прошла лишь неделя с тех пор, как появились первые упоминания о игре "Тихий дом", но шум, поднятый вокруг нее, не даёт спокойствия ни активистам, ни родителям, ни правоохранительным органам. Первыми об опасной группе заговорили в кыргызском сегменте "Инстаграма", затем об этом начали говорить в СМИ, а через WhatsApp стали рассылать сообщения с предупреждениями об этой игре.

Уже на следующий день после всеобщего ажиотажа рано утром в микрорайоне Восток-5 выбросился восьмиклассник. Это только подогрело всеобщую панику, однако правоохранительные органы не подтверждают, что суицид связан с "Тихим домом".

"ВБ" собрал все ключевые события, связанные с "игрой смерти", которые произошли за неделю.

1 февраля

Активизировались не только обеспокоенные родители, но и милиционеры. 1 февраля они разработали инструкцию для родителей и учителей. В памятке говорится о том, на что стоит обратить внимание, как заметить предрасположенность ребенка к суициду и что делать, если такая угроза существует. Кроме того, прошли собрания директоров столичных школ, где им объяснили, какую угрозу несут социальные сети.

В то же время МВД сообщает, что в Кыргызстане не зафиксированы факты суицидов подростков, причиной которых могли стать социальные сети.

"Все факты суицида на территории республики были спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами", - сообщили в ведомстве.

Однако брат погибшего восьмиклассника утром 1 февраля сообщил "ВБ", что погибший познакомился с неизвестными людьми в социальных сетях и начал переписку. По его словам, за несколько минут перед самоубийством на телефон жертвы пришло сообщение, что для того, чтобы спастись, надо выпрыгнуть из окна.

Совпадение было столь очевидным, что после него общественная паника только усилилась. Однако официального заявления о том, что эта смерть связана с игрой, нет. Интернет не заканчивается на "Синем ките".

На волне всеобщего ажиотажа вспомнили о граффити на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова. На стене был изображен кит белуха, за которым наблюдает ребенок в океанариуме.

"По поводу нашей работы на фасаде компании CAT, заявляем официально, что эта картина не имеет абсолютно никакого отношения к той игре с детьми, о которой гремят все соцсети! Эту работу мы делали два года назад в целях оформления фасада здания туристической фирмы, цель работы - пропаганда туризма и путешествий!" - написал автор граффити на своей странице в Facebook. Но тем не менее вечером того же дня арт объект закрасили.

2 февраля

На следующий день за работу взялись психологи. Они объяснили, как понять, склонен ли ребенок к суициду, и первым делом посоветовали не впадать в панику.

"Подобные группы ("Тихий дом", "Синий кит" и др. - Прим. vb.kg) могут нести опасность, но только тогда, когда ребенок тотально одинок и чувствует себя ненужным. Попытки запретить ему выходить в интернет, проверять его личную переписку, пытаться усиленно контролировать ребенка любыми доступными способами - это может успокоить на время, но, к сожалению, проблему суицидов среди подростков это не решит. Главное - не терять связь и отношения со своим ребенком, чтобы он не думал о смерти", - советуют психологи.

Но, видимо, к этому совету прислушались не все, и некоторые пользователи социальных сетей к проблеме решили подойти радикально. Вместо опеки они предлагали чуть ли не запретить социальные сети, что сделать почти невозможно. Да и "продвинутые" дети всегда найдут обходные пути.

В связи с этим "ВБ" сделал обзор специализированных программ родительского контроля, которые помогут родителям ограничить детей в интернете, знать с кем они общаются и какие сайты посещают.

В тот же день на заседании Жогорку Кенеша поступило предложение от депутата Азиза Турускулова привлечь религиозных деятелей к объяснениям о грешности самоубийства.

3 февраля

В парке имени Дасанова была задержана группа молодых людей, которые якобы выполняли задание "групп смерти". Правоохранительные органы смогли выйти на подростков благодаря "Инстаграму".

Отмечается, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ГУВД сообщили, что информатор "группы смерти" пригласил их на встречу, чтобы провести беседу и дать задание, но не пришел. Однако, если взглянуть на российский сегмент социальных сетей, то там информатор если и выходил на контакт с потенциальной жертвой, то только через социальные сети либо скайп. В редких и неподтвержденных случаях так называемый информатор мог оставить для жертвы записку.

4 февраля

В 6-м микрорайоне, примерно в 6 часов утра, ученица 11 класса выпрыгнула из окна 8-го этажа. По данным милиции, мама девочки находится в России. Здесь школьница жила с тетей.

Обстоятельства, по которым девочка совершила такой поступок, пока неизвестны. Правоохранительные органы не связывают этот инцидент с играми "Синий кит" и "Тихий дом".

5 февраля

Вчера была госпитализирована 18-летняя девушка, которая пыталась вскрыть вены.

Директор республиканского Центра психического здоровья Ураимжана Исмаилова сообщила, что девушка поступила примерно в 3.30, она четыре дня играла в игру "Синий кит" и ей пришло сообщение с командой от администратора игры порезать себе вены. С чем связаны столь форсированные попытка суицида, неясно. Ведь по первоначальным правилам задание с самоубийством приходит лишь на 50-й день.

Тем не менее сейчас неясно являются ли случаи детских самоубийств за последнюю неделю "игрой с китом" или же это всё совпадения. Ведь в начале января было зафиксировано два факта подростковых самоубийств, которые произошли буквально за несколько дней, и никто тогда не связывал их ни с какой игрой.

Сейчас же при каждом случае сразу ищут некую связь с интернетом и социальными сетями. И находить такую связь будут, ведь сейчас просто нельзя представить подростка без мобильного телефона и интернета. Но, возможно, истинные причины смертей кроются не во Всемирной паутине, а в повседневном быту.