В 2016 году объем импорта сельхозпродукции составил примерно 33,8 млрд сомов – Минсельхоз КР

6 февраля 2017, 12:16 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2016 году в Кыргызстан импортировано продукции примерно на 33 млрд 874 млн сомов. Об этом сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

Как заявил замминистра, в 2015 году было импортировано сельхозпродукции на 32 млрд 870 млн сомов, по предварительным данным, в 2016 году импортировано продукции на 33 млрд 874 млн сомов. "Точных данных пока предоставить не получается, потому что таможня была снята. А экспорт в 2016 году составил 13 млрд 135 млн сомов, что показывает рост 120%. В 2015 году этот показатель составлял 10 млрд 932 млн сомов", - сказал он.

Однако депутатов эта информация не устроила и народные избранники возмутились тем, что у ведомства нет точной информации относительно импорта.