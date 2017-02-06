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РКФР и турецкий эксимбанк подписали соглашение о сотрудничестве

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/rkfr-i-tu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408354-ru.html

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6 февраля 2017, 12:07       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) и турецкий экспортно-кредитный банк 30 января 2017 года подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе РКФР.
Подписанное Соглашение создаст основу для поставок турецкого оборудования и технологий в Кыргызстан при финансовой поддержке турецкого Эксимбанка.
Соглашение предусматривает использование обеими сторонами широкого набора финансовых инструментов, включая инструменты торгового финансирования, синдицированное финансирование, параллельное финансирование и прочие.
В данный момент Фонд развития разрабатывает финансовые продукты для реализации сотрудничества с турецким Эксимбанком.
На начальном этапе турецкий Эксимбанк будет финансировать кыргызстанских бизнесменов посредством аккредитивов под гарантии РКФР. Процедура выдачи аккредитивов является стандартной. Согласно схеме продукта, клиент-бизнесмен из КР выбирает подходящее оборудование в Турции и одобряет его через турецкий Эксимбанк. Затем, Клиент выбирает банк-агент в Кыргызстане, который откроет ему аккредитив. В свою очередь Эксимбанк финансирует поставщика в Турции, а Фонд гарантирует турецкому Эксимбанку возвратность полученных средств.
Ранее в 2016 году, РКФР подписал Соглашение о сотрудничестве с Чешским Экспортным Банком (ЧЭБ). На данный момент два предприятия КР уже получили оборудование из Чехии.

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