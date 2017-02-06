РКФР и турецкий эксимбанк подписали соглашение о сотрудничестве

6 февраля 2017, 12:07 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) и турецкий экспортно-кредитный банк 30 января 2017 года подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе РКФР.

Подписанное Соглашение создаст основу для поставок турецкого оборудования и технологий в Кыргызстан при финансовой поддержке турецкого Эксимбанка.

Соглашение предусматривает использование обеими сторонами широкого набора финансовых инструментов, включая инструменты торгового финансирования, синдицированное финансирование, параллельное финансирование и прочие.

В данный момент Фонд развития разрабатывает финансовые продукты для реализации сотрудничества с турецким Эксимбанком.

На начальном этапе турецкий Эксимбанк будет финансировать кыргызстанских бизнесменов посредством аккредитивов под гарантии РКФР. Процедура выдачи аккредитивов является стандартной. Согласно схеме продукта, клиент-бизнесмен из КР выбирает подходящее оборудование в Турции и одобряет его через турецкий Эксимбанк. Затем, Клиент выбирает банк-агент в Кыргызстане, который откроет ему аккредитив. В свою очередь Эксимбанк финансирует поставщика в Турции, а Фонд гарантирует турецкому Эксимбанку возвратность полученных средств.

Ранее в 2016 году, РКФР подписал Соглашение о сотрудничестве с Чешским Экспортным Банком (ЧЭБ). На данный момент два предприятия КР уже получили оборудование из Чехии.