Вице-премьер О.Панкратов опроверг сообщение, что Казахстан запретил транзит продукции КР в РФ, не подпадающей под ветконтроль

6 февраля 2017, 12:09 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вице-премьер-министр Олег Панкратов опроверг сообщения о том, что Казахстан запретил транзит молочной и мясной продукции из Кыргызстана в Россию, не подпадающей под ветеринарный контроль.

В ходе пресс-конференции он отметил, что кыргызстанской службой ветеринарной безопасности проделана большая работа в создании своевременной системы и был проведен аудит стран союзников.

"Три страны отметили большой объем работы и подчеркнули положительные тенденции. На сегодня Кыргызстан готов обеспечить безопасность той продукции, которую будет экспортировать. И только Казахстан выставляет озабоченность и не готов признать реальное состояние дел. Учитывая то, что основным рынком сбыта Кыргызстана является Россия, то встал вопрос о транзите товара через Казахстан в РФ. Лично президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что транзит будет обеспечен. Это было в декабре 2016 года. Но в январе мы получили письмо от замминистра сельского хозяйства Казахстана, в котором разъясняются правила транзита. После мы направили официальный запрос в Казахстан и вопросом о том, насколько будет реализован транзит. И через МИД мы получили ответ, что транзит будет осуществляться", - сказал он.