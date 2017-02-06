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Вице-премьер О.Панкратов опроверг сообщение, что Казахстан запретил транзит продукции КР в РФ, не подпадающей под ветконтроль

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408353-ru.html

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6 февраля 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вице-премьер-министр Олег Панкратов опроверг сообщения о том, что Казахстан запретил транзит молочной и мясной продукции из Кыргызстана в Россию, не подпадающей под ветеринарный контроль.
В ходе пресс-конференции он отметил, что кыргызстанской службой ветеринарной безопасности проделана большая работа в создании своевременной системы и был проведен аудит стран союзников.
"Три страны отметили большой объем работы и подчеркнули положительные тенденции. На сегодня Кыргызстан готов обеспечить безопасность той продукции, которую будет экспортировать. И только Казахстан выставляет озабоченность и не готов признать реальное состояние дел. Учитывая то, что основным рынком сбыта Кыргызстана является Россия, то встал вопрос о транзите товара через Казахстан в РФ. Лично президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что транзит будет обеспечен. Это было в декабре 2016 года. Но в январе мы получили письмо от замминистра сельского хозяйства Казахстана, в котором разъясняются правила транзита. После мы направили официальный запрос в Казахстан и вопросом о том, насколько будет реализован транзит. И через МИД мы получили ответ, что транзит будет осуществляться", - сказал он.

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