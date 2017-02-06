Вывоз золота хотят освободить от НДС — министр экономики рассказал, зачем

6 февраля 2017, 12:01 Комментарии

Этот текст касается вас, если вы владеете международной корпорацией или ларьком по продаже семечек. Вам следует прочесть его, если вы получаете зарплату и/или покупаете продукты. Это интервью для тех, кто живет в Кыргызстане.

Предположительно, этим летом в стране появится новый Налоговый кодекс. Как от этого изменится наша жизнь, рассказал министр экономики Арзыбек Кожошев.

- Зачем трогать Налоговый кодекс?

- Налоговый кодекс - это архиважно, это как Конституция, только для бизнеса. От того, какие в стране налоги, зависит, приедут ли к нам инвесторы, будет ли выгодно торговать в ларьке возле вашего дома и сможет ли бабушка в этом месяце получить повышенную пенсию.

Экономика во всем мире, да и в Кыргызстане, меняется молниеносно. Помните, как было еще лет пять назад? В городе тогда было очень много интернет-клубов, а вот о том, как вести бизнес в Инстаграме, тогда никто не подозревал. Сейчас все кардинально изменилось.

Именно поэтому постоянные поправки в Налоговый кодекс тоже в порядке вещей. За эти 9 лет в него внесли уже 760 поправок! По закону, если кодекс изменен на 60 процентов, то не нужно пытаться его "улучшать", стоит просто начисто его переписать. Это мы и делаем: нам помогают бизнесмены, налоговые консультанты, эксперты, ведомства.

Последний кодекс был принят еще в 2008 году при президенте Курманбеке Бакиеве. За эти годы многое изменилось в экономике. В первую очередь взаимоотношения с партнерами по ЕАЭС.

В действующем кодексе не хватает важных норм, от этого страдают предприниматели, которые работают с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией.

В новых условиях старые нормы приводят к упадку производства в Кыргызстане. Это относится к ввозу товаров из стран ЕАЭС физическими лицами и лицами, работающими по добровольному патенту: они не платят налоги на импорт. Это ведет к недобросовестной конкуренции, проигрывает наш местный производитель.

По действующему кодексу гражданин может купить патент и торговать, уплачивая мизерные суммы. Из-за этого потери бюджета из стран ЕАЭС составили 2,4 миллиарда сомов. Их хватило бы на двухмесячное финансирование системы здравоохранения страны.

- А стоит ли что-то менять? Люди только привыкли к старой редакции, теперь придется изучать все по новой. Это не так уж и просто: придется переучиваться бухгалтерам, юристам...

- Немного сравнительной арифметики: в российском кодексе 910 страниц, в белорусском - 538, в казахстанском - 441. Это очень объемные документы. Компании вынуждены содержать большие штаты бухгалтеров и юристов, нанимать налоговых консультантов и аудиторов, чтобы соответствовать законодательству.

В нашем кодексе всего 194 страницы. Это говорит о том, что условия для нашего бизнеса проще. Мы не хотим отступаться от этого принципа и впредь. Кстати, новый кодекс несильно "потолстеет" - в нем будет 222 страницы.

Мы по-прежнему декларируем, что Кыргызстан имеет действительно либеральное законодательство и наиболее щадящую шкалу налогообложения. И это наше достижение, мы от него не откажемся.

- Когда нам ожидать новых налоговых правил?

- Рабочая версия проекта проходит общественное обсуждение. Новая редакция Налогового кодекса вступит в силу после прохождения всех установленных законом процедур.

Но до того он должен пройти процесс доработки. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сотрудники министерства, представители бизнес-ассоциаций, эксперты. Охвачено 90 процентов организованного бизнес-сообщества. Мы стараемся учесть мнения всех: от владельца цветочного ларька за углом до сотрудников международной корпорации.

Вопреки слухам, мы не секретничаем и ничего не скрываем. Хотите почитать - читайте! Мы готовы выслушать каждое обоснованное мнение. Кстати, текст кодекса уже есть на сайтах правительства и Министерства экономики.

Затем проект должен быть одобрен правительством и принят парламентом. Завершится все подписью президента.

- Чем документ будет отличаться от старого?

- Кыргызстан вступил в ЕАЭС, а значит, нужно было изменить некоторые статьи, чтобы кодекс гармонировал с законами стран-партнеров.

Мы хотели также максимально защитить наш бизнес, не ущемляя в интересах иностранные компании.

Учтены и реалии исламского финансирования. Теперь такие финансовые инструменты, как мурабаха, мудараба, шарика и другие, регулируются законом.

То есть наша экономика открылась для инвестиций богатых арабских стран, сохранив нормальный европейский подход в целом. И этот список можно долго продолжать.

В целом же на сегодня проект Налогового кодекса содержит около сотни норм, направленных на правовую защиту предпринимателя. Будет снижена административная нагрузка на добросовестный бизнес, а вот требования к контролирующим органам, напротив, усилятся.

Нормы представляют собой прямые льготы вновь созданным предприятиям, сельскохозяйственным кооперативам и другим категориям налогоплательщиков.

Новый проект содержит около тридцати норм, которые устраняют лазейки для уклонения от налогов, усиливают налоговое администрирование в отношении недобросовестного налогоплательщика, снижают риски выпадения бюджета.