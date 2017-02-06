7% жертв семейного насилия — это мужчины, - депутат

6 февраля 2017, 11:36 Комментарии

От семейного насилия страдают не только женщины, но и дети, и пожилые, сказала депутат Рада Туманбаева ("Республика - Ата-Журт") во время общественных обсуждений по вопросам семейного насилия в городе Ош. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

"По статистике среди жертв семейного насилия женщины составляют 58%, дети - 18%, пожилые люди - 15% и мужчины - 7%", - сообщила она.

По словам руководителя общественной организации "Аялзат" города Ош Наргизы Эштаевой, в 2015 году в МВД обратились 3 тыс. 524 женщины, в медицинских учреждениях зафиксирован 5 тыс. 661 факт семейного насилия.

"Те, кто пострадал от семейного насилия, обычно обращаются в кризисные центры. За отчетный период за помощью в центры пришли 8 тыс. 458 женщин", - сказала она.