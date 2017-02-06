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Полтавский айыл окмоту не выдает наши долевые земли, - житель села У.Табалдиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408349-ru.html

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6 февраля 2017, 11:50       Комментарии

Полтавский айыл окмоту не выдает долевые земли. Об этом 6 февраля на пресс-конференции в АКИpress сказал житель села Полтавка Улан Табалдиев.
"В айыл окмоту говорят, что мы не значимся в списках граждан, которые могут получить долевые земли. Мы обратились за списком в районные управления ГРС, там сказали, что его забрали органы прокураты по возбужденному уголовному делу. В прокуратуре список не нашли, а после стали говорить, что якобы нам не положена долевая земля. Мы там выросли, работали, почему нам не положена земля ?" - сказал У.Табалдиев.
Жители села обратились к акиму.
"Аукцион на земли проводится между депутатами айылного кенеша, они сами поделили земли и сдают в аренду, оформляют по 1-2 тыс. сомов за гектар, а сдают по 15-20 тыс. сомов. Просим властей разобраться с ситуацией", - добавил житель села.

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