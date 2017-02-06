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Президент Ирана: Политические отношения с Кыргызстаном находятся на высоком уровне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408348-ru.html

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6 февраля 2017, 11:49       Комментарии

В настоящее время политические отношения между Ираном и Кыргызстаном находятся на высоком уровне, но торгово-экономическое сотрудничество между странами значительно отстает от уровня политических связей. Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани 5 февраля на церемонии вручения послом Кыргызстана Авазбеком Абдуразаковым верительных грамот.
Как сообщила пресс-служба МИД, президент Ирана обратил внимание кыргызского дипломата на необходимость оказания содействия деловым кругам двух стран в налаживании связей и сотрудничества.
А.Абдуразаков затронул заинтересованность кыргызской стороны в привлечении иранских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики Кыргызстана, а также в строительство спортивного центра в городе Ош.
Х.Рухани заверил о всесторонней поддержке в развитии взаимовыгодных совместных проектов между двумя странами и пожелал А.Абдуразакову успехов в ходе его дипломатической миссии в Иране.

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