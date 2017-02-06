Президент Ирана: Политические отношения с Кыргызстаном находятся на высоком уровне

6 февраля 2017, 11:49 Комментарии

В настоящее время политические отношения между Ираном и Кыргызстаном находятся на высоком уровне, но торгово-экономическое сотрудничество между странами значительно отстает от уровня политических связей. Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани 5 февраля на церемонии вручения послом Кыргызстана Авазбеком Абдуразаковым верительных грамот.

Как сообщила пресс-служба МИД, президент Ирана обратил внимание кыргызского дипломата на необходимость оказания содействия деловым кругам двух стран в налаживании связей и сотрудничества.

А.Абдуразаков затронул заинтересованность кыргызской стороны в привлечении иранских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики Кыргызстана, а также в строительство спортивного центра в городе Ош.

Х.Рухани заверил о всесторонней поддержке в развитии взаимовыгодных совместных проектов между двумя странами и пожелал А.Абдуразакову успехов в ходе его дипломатической миссии в Иране.