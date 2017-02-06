Пограничники Кыргызстана и Таджикистана будут совместно работать над локализацией конфликтных ситуаций на границе

6 февраля 2017, 11:50 Комментарии

В населенном пункте Жаштык Лейлекского района Баткенской области 4 февраля состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы Кыргызстана Мирбека Касымкулова с первым заместителем председателя - командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали.

Как сообщила пресс-служба ГПС, в ходе рабочей встречи руководители пограничных ведомств двух государств обменялись мнениями об обстановке на кыргызско-таджикской государственной границе и на внешних границах государств участников СНГ, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Основное внимание в ходе переговоров стороны уделили совместным мерам, принимаемым по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих на госгранице.

По итогам встречи пограничным представителям Баткенской (КР) и Согдийской (РТ) областей поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе. Кроме того, даны указания пограничным нарядам двух республик строго придерживаться Линии поведения на государственной границе.

"В целях предотвращения конфликтов среди жителей приграничных районов по водо-земельным, хозяйственным и иным вопросам решено активизировать работу представителей местных органов власти государств", - сообщили в пресс-службе.

Также с целью поддержания добрососедских взаимоотношений руководители пограничных делегаций сторон отметили необходимость проведения различных мероприятий с привлечением молодежи двух государств. Так, в честь Дня пограничника будут проведены спортивные соревнования между кружками "Юных друзей пограничников" Кыргызстана и Таджикистана.