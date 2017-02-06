Кыргызстанец попал в больницу из-за сгоревших фур в Новосибирске

6 февраля 2017, 11:46 Комментарии

Накануне поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание двух большегрузов, проинформировали подписчики группы "ВКонтакте" АСТ-54.

Со слов очевидцев, происшествие случилось накануне в вечернее время около 22:00 на Хилокском рынке. Когда, по неустановленным пока причинам, возник пожар в грузовых автомобилях "DAF".

"Огнем повреждены кабины обеих фур. В 22:12 пожар был оперативно ликвидирован, на его тушение привлекались четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. По информации АСТ-54, обеими грузовиками владеет уроженец Кыргызстана. Как добавили подписчики со ссылкой на сотрудников рынка, владелец сгоревших большегрузов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", – говорится в сообщении.