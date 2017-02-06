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Кыргызстанец попал в больницу из-за сгоревших фур в Новосибирске

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-novo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408346-ru.html

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6 февраля 2017, 11:46       Комментарии

Накануне поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание двух большегрузов, проинформировали подписчики группы "ВКонтакте" АСТ-54.
Со слов очевидцев, происшествие случилось накануне в вечернее время около 22:00 на Хилокском рынке. Когда, по неустановленным пока причинам, возник пожар в грузовых автомобилях "DAF".
"Огнем повреждены кабины обеих фур. В 22:12 пожар был оперативно ликвидирован, на его тушение привлекались четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. По информации АСТ-54, обеими грузовиками владеет уроженец Кыргызстана. Как добавили подписчики со ссылкой на сотрудников рынка, владелец сгоревших большегрузов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", – говорится в сообщении.

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