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Абулгазиев: Узбекистан, возможно, снизит стоимость минудобрений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354899_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408344-ru.html

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6 февраля 2017, 11:20       Комментарии

Узбекистан рассматривает вопрос снижения стоимости минеральных удобрений для Кыргызстана. Об этом сегодня, 6 февраля, в ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухаметкалый Абулгазиев.
По его словам, скидка на минеральные удобрения может составить $20 и стоимость снизится с $70 до $50.
"В нашей стране существует проблема с минеральными удобрениями. Сейчас узбекская сторона рассматривает вопрос снижения стоимости данного продукта. Это будет обсуждаться в рамках визита президента Кыргызстана в Узбекистан", - сообщил первый вице-премьер.

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