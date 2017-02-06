Абулгазиев: Узбекистан, возможно, снизит стоимость минудобрений

6 февраля 2017, 11:20 Комментарии

Узбекистан рассматривает вопрос снижения стоимости минеральных удобрений для Кыргызстана. Об этом сегодня, 6 февраля, в ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухаметкалый Абулгазиев.

По его словам, скидка на минеральные удобрения может составить $20 и стоимость снизится с $70 до $50.

"В нашей стране существует проблема с минеральными удобрениями. Сейчас узбекская сторона рассматривает вопрос снижения стоимости данного продукта. Это будет обсуждаться в рамках визита президента Кыргызстана в Узбекистан", - сообщил первый вице-премьер.