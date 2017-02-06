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Сагындыков после двух туров лидирует в ЧКР по настольному теннису по лигам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354900_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408342-ru.html

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Стартовал чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

6 февраля 2017, 11:36       Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по лигам.
Как сообщает Ассоциация настольного тенниса КР, на втором этапе выступили около ста спортсменов из городов Кыргызстана и Туркменистана.
По итогам соревнований в высшей лиге без поражений турнир прошел Нурдин Сапарбаев, вторым стал Вячеслав Клычев из Туркменистана. Замкнул тройку сильнейших Талгат Сагындыков.
Таким образом, после двух туров в лидеры вышли Сагындыков и Клычев, которые набрали по 4 очка, а на третьем месте Жасур Худайбердиев.
Напомним, чемпионат состоит из десяти этапов, по итогам которого в декабре выявляются победители призовых мест. Спортсмены разделены по лигам, и в каждой из них играют по восемь человек по круговой системе. После каждого тура игроки, занявшие последние три места, выбывают в нижестоящую лигу, соответственно, тройка лидеров поднимается выше.
Третий тур чемпионата по лигам пройдет 4-5 марта.

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