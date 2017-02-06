Сагындыков после двух туров лидирует в ЧКР по настольному теннису по лигам

6 февраля 2017, 11:36 Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по лигам.

Как сообщает Ассоциация настольного тенниса КР, на втором этапе выступили около ста спортсменов из городов Кыргызстана и Туркменистана.

По итогам соревнований в высшей лиге без поражений турнир прошел Нурдин Сапарбаев, вторым стал Вячеслав Клычев из Туркменистана. Замкнул тройку сильнейших Талгат Сагындыков.

Таким образом, после двух туров в лидеры вышли Сагындыков и Клычев, которые набрали по 4 очка, а на третьем месте Жасур Худайбердиев.

Напомним, чемпионат состоит из десяти этапов, по итогам которого в декабре выявляются победители призовых мест. Спортсмены разделены по лигам, и в каждой из них играют по восемь человек по круговой системе. После каждого тура игроки, занявшие последние три места, выбывают в нижестоящую лигу, соответственно, тройка лидеров поднимается выше.

Третий тур чемпионата по лигам пройдет 4-5 марта.