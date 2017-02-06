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Пограничники КР и РТ утвердили план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/pogranich...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408340-ru.html

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6 февраля 2017, 11:45       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Пограничники Кыргызстана и Таджикистана утвердили план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
4 февраля 2017 года в населенном пункте Жаштык Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча председателя ГПС КР Мирбека Касымкулова с первым заместителем председателя – Командующим пограничными войсками ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали.
В ходе рабочей встречи руководители пограничных ведомств двух государств обменялись мнениями об обстановке на кыргызско-таджикской государственной границе и на внешних границах государств участников СНГ, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Основное внимание в ходе переговоров стороны уделили совместным мерам, принимаемым по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих на госгранице.
По итогам встречи пограничным представителям Баткенской (КР) и Согдийской (РТ) областей поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе. Кроме того, даны указания пограничным нарядам двух республик строго придерживаться Линии поведения на государственной границе.
В целях предотвращения конфликтов среди жителей приграничных районов по водо-земельным, хозяйственным и иным вопросам решено активизировать работу представителей местных органов власти государств.
С целью поддержания добрососедских взаимоотношений руководители пограничных делегаций сторон отметили необходимость проведения различных мероприятий с привлечением молодежи двух государств. Так, в честь Дня пограничника будут проведены спортивные соревнования между кружками "Юных друзей пограничников" Кыргызстана и Таджикистана.

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