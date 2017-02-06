В Караколе отец несколько лет насиловал дочь — его посадили на 20 лет

6 февраля 2017, 11:21 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В Караколе отец, несколько лет насиловавший свою дочь, приговорен к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Аппарата омбудсмена КР.

Отмечается, что 40-летняя жительница села Сары-Камыш Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области обратилась в милицию с заявлением о принятии мер в отношении своего супруга, который, по ее словам, несколько лет насиловал дочь. Сейчас девочке 12 лет.

"Ак-Сууйский районный суд 25 января, рассмотрев все факты, признал обвиняемого виновным по статье 130 "Насильственные действия сексуального характера" Уголовного кодекса КР и приговорил к лишению свободы на 20 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

После этого прошло собрание с участием уполномоченного представителя омбудсмена в Иссык-Кульской области, руководителя районного отдела соцзащиты, заместителя прокурора Ак-Сууйского района, сотрудников УВД и РОВД Каракола, работников местного кенеша и жителей села Сары-Камыш. По данным института акыйкатчы, жителям разъяснили права детей и обязанности родителей.

"Нужно занять жесткую и непримиримую позицию к любому бездействию как родителей, так и властей в вопросах обеспечения безопасности наших детей и молодежи. Тем более этот набат актуален в свете последних событий, происходящих в Кыргызстане. Я говорю об участившихся фактах полового насилия над детьми и о тех "группах смерти", которые подталкивают детей к суициду", - заявил омбудсмен.

Он поручил региональным представительствам взять под постоянный контроль работу местных органов власти, а также содействовать им в обеспечении безопасности жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей.

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