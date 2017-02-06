Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Самые "популярные" нарушения кыргызстанских водителей за неделю — МВДСамые "популярные" нарушения кыргызстанских водителей за неделю — МВДПограничники Кыргызстана и Таджикистана обсудили обстановку на госграницеПограничники Кыргызстана и Таджикистана обсудили обстановку на госгранице

Европейцы расскажут кыргызстанцам, как завоевать их рынок

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408338-ru.html

Похожие новости

Боксеры КР завоевали пять золотых медалей на турнире памяти Шопокова

Более 500 медалей завоевали кыргызские спортсмены в 2016 году

4 медали завоевали фехтовальщики Кыргызстана на открытом чемпионате Казахстана

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане

Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на международном турнире по таэквондо ITF

6 февраля 2017, 11:27       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Первая техническая миссия Евросоюза по ВСП+ (Всеобщая система преференций) начинает работу в Кыргызстане, сообщает пресс-служба представительства Европейского союза в КР.
Статус ВСП+ республика получила год назад, это позволяет беспошлинно ввозить в страны Евросоюза более 6 тысяч наименований продукции. За январь-ноябрь прошлого года было экспортировано товаров на 68 миллионов долларов: этноодежда, фасоль, сухофрукты, мумие и грибы.
"Сегодня в Кыргызстан пребывает первая техническая миссия европейских экспертов. Ее задача - оказать поддержку правительству в повышении объемов экспорта продукции в Евросоюз в рамках статуса ВСП+. Два эксперта посетят Бишкек и Ош", - говорится в сообщении.
Миссия оценит текущее состояние дел в лабораториях, кроме того, оценит потенциал и состояние фитосанитарных учреждений, а также таможенных органов, отвечающих за обеспечение положений ВСП+ и требований ЕС о правилах происхождения продукции. Работа миссии поможет продвижению экспортных стандартов Евросоюза в Кыргызстане и повышению осведомленности местных властей о проблемах, которые должны быть решены для экспорта кыргызской продукции в государства - члены ЕС.
Участники миссии встретятся с ответственными должностными лицами, местными предпринимателями и составят отчет с анализом и рекомендациями, который будет направлен в представительство ЕС и кыргызским бенефициарам.
Это первая краткосрочная миссия. Также Евросоюз, возможно, окажет КР техническую помощь в текущем году.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум