Европейцы расскажут кыргызстанцам, как завоевать их рынок

6 февраля 2017, 11:27 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Первая техническая миссия Евросоюза по ВСП+ (Всеобщая система преференций) начинает работу в Кыргызстане, сообщает пресс-служба представительства Европейского союза в КР.

Статус ВСП+ республика получила год назад, это позволяет беспошлинно ввозить в страны Евросоюза более 6 тысяч наименований продукции. За январь-ноябрь прошлого года было экспортировано товаров на 68 миллионов долларов: этноодежда, фасоль, сухофрукты, мумие и грибы.

"Сегодня в Кыргызстан пребывает первая техническая миссия европейских экспертов. Ее задача - оказать поддержку правительству в повышении объемов экспорта продукции в Евросоюз в рамках статуса ВСП+. Два эксперта посетят Бишкек и Ош", - говорится в сообщении.

Миссия оценит текущее состояние дел в лабораториях, кроме того, оценит потенциал и состояние фитосанитарных учреждений, а также таможенных органов, отвечающих за обеспечение положений ВСП+ и требований ЕС о правилах происхождения продукции. Работа миссии поможет продвижению экспортных стандартов Евросоюза в Кыргызстане и повышению осведомленности местных властей о проблемах, которые должны быть решены для экспорта кыргызской продукции в государства - члены ЕС.

Участники миссии встретятся с ответственными должностными лицами, местными предпринимателями и составят отчет с анализом и рекомендациями, который будет направлен в представительство ЕС и кыргызским бенефициарам.

Это первая краткосрочная миссия. Также Евросоюз, возможно, окажет КР техническую помощь в текущем году.