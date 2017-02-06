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Самые "популярные" нарушения кыргызстанских водителей за неделю — МВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408337-ru.html

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Снега не будет — прогноз погоды по Кыргызстану на начало следующей недели

6 февраля 2017, 11:31       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. О том, какие пункты ПДД чаще всего нарушали водители на прошлой неделе, рассказала пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
Всего с 30 января по 5 февраля было составлено 14,5 тысячи протоколов.
Виды нарушений:
<ul> <li>управление с непристегнутым ремнем - 4 012 фактов;</li> <li>нарушение правил пользования переговорным устройством - 2 737;</li> <li>нарушение требований дорожных знаков - 2 057;</li> <li>управление без документов - 315;</li> <li>управление в нетрезвом состоянии - 192;</li> <li>тонировка - 59;</li> <li>отсутствие номерных знаков - 28.</li> </ul>
На специализированную стоянку водворены 420 транспортных средств.
Также зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 179 человек.

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