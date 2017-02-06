Фото недели: от танцовщицы на кастинге до мертвой львицы и Дня сурка

6 февраля 2017, 11:33 Комментарии

На Филиппинах выбрали самую красивую девушку планеты, а бишкекский ФК "Дордой" и туркменский "Балкан" сыграли вничью в рамках квалификационного раунда Кубка Азиатской футбольной конфедерации.

В Остраве прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, а северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Пхеньянскую начальную школу для сирот.

В Китае отпраздновали Новый год по лунному календарю или Праздник весны (Чуньцзе) - главный китайский праздник, который отмечают во время новолуния, а в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошли антиправительственные демонстрации.

В автоаварии возле бывшей ВДНХ в Бишкеке погибли три молодых человека, а в Лос-Анджелесе прошла 23-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США SAG Awards.

В самом северном городе Шотландии, Леруике, состоялся фестиваль викингов "Up Helly Aa", а в московском КВЦ "Сокольники" прошла выставка "Motorsport Expo" с участием команд и промоутеров гоночных серий.

Знаменитый американский сурок Фил из пенсильванского города Панксатони предсказал еще шесть недель зимы (традиционный День сурка отмечается в США 2 февраля), а в Берлине активисты Greenpeace надели огромную респираторную маску на скульптуру богини Виктории на вершине Колонны Победы.

Принц Чарльз посетил еврейскую школу в городе Борхэмвуд, ученики которой делают фигуры из воздушных шаров, а три тысячи полицейских выселили израильтян из незаконного поселения Амона на Западном берегу реки Иордан.