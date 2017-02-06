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Пограничники Кыргызстана и Таджикистана обсудили обстановку на госгранице

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pogran...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408335-ru.html

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6 февраля 2017, 11:24       Комментарии

Накануне в селе Жаштык Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы полковника Мирбека Касымкулова с первым заместителем председателя – Командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-лейтенантом Раджабали Рахмонали, сообщает пресс-служба ГПС.
В ходе рабочей встречи руководители пограничных ведомств двух государств обменялись мнениями об обстановке на кыргызско-таджикской государственной границе и на внешних границах государств участников СНГ, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
"Основное внимание в ходе переговоров стороны уделили совместным мерам, принимаемым по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих на госгранице. По итогам встречи пограничным представителям Баткенской (КР) и Согдийской (РТ) областей поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе. Кроме того, даны указания пограничным нарядам двух республик строго придерживаться линии поведения на государственной границе", – говорится в сообщении.
В целях предотвращения конфликтов среди жителей приграничных районов по водо-земельным, хозяйственным и иным вопросам решено активизировать работу представителей местных органов власти государств.
С целью поддержания добрососедских взаимоотношений руководители пограничных делегаций сторон отметили необходимость проведения различных мероприятий с привлечением молодежи двух государств. Так, в честь Дня пограничника будут проведены спортивные соревнования между кружками "Юных друзей пограничников" Кыргызстана и Таджикистана.

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