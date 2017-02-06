Позиция КР в ЕАЭС станет сильной при стабильной работе власти и кабмина

6 февраля 2017, 11:04 Комментарии

Обсуждение в Жогорку Кенеше вопросов участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе стало неожиданным поводом для разговоров об отставке правительства. Скорее надуманным поводом, чем реальным. Парламентская оппозиция пытается обвинить кабинет министров, что он ничего не сделал для успешного участия страны в ЕАЭС. При этом во внимание не принимаются ни объективные факторы, ни ситуация, при которой страна вступала в объединение, ни доводы о сделанных уже шагах и планах на будущее.

Кыргызстан стал участником ЕАЭС на фоне мирового экономического кризиса, на фоне серьезного снижения экономической активности в странах-партнерах, снижения объемов торговли между ними. На сегодняшний день ситуация хоть и немного улучшилась, но объемы торговли также пока в минусе. Еще на стадии обсуждения вступления республики в Союз, в том же парламенте власти республики открыто заявляли, что первые годы членства в ЕАЭС будут нелегкими и непростыми для страны. При этом аргументы "за" не подвергались никаким сомнениям: участие в новом интеграционном объединении необходимо для развития экспортного потенциала республики, развития производств, участия в общем рынке, но что еще более важно – это было нужно для поддержки кыргызстанских трудовых мигрантов.

Может, в плане торговли с Союзом мы пока не выиграли, только идем к развитию производств и окончательному снятию барьеров, но шаг для поддержки трудовых мигрантов оказался очень важным: они получили равные права для работы с гражданами стран пребывания. И за 11 месяцев 2016 года денежные переводы от них по сравнению в 2015 годом выросли на 18,5% и, по предварительным данным, приближаются к докризисным 2 млрд долларов.

Участие в ЕАЭС потребовало от Кыргызстана практически на ходу перестраиваться под требования объединения и действовать быстро. В первую очередь это касалось фитосанитарного и ветеринарного контроля, действующего в рамках единого рынка между Беларусью, Казахстаном, Россией и потом Арменией, чтобы получить допуск к произведенной продукции на огромный многомиллионный рынок.

Объективности ради надо сказать, что все предыдущие годы в стране не уделялось большое внимание вопросам контроля сельхозпродукции так же, как и вопросам маркетинга в сельском хозяйстве, чтобы стимулировать крестьян создавать мощные и "грамотные" производственные кооперативы для экспорта продукции с учетом спроса в соседних странах. Проблема сертификации и контроля родилась не сегодня. И до участия в ЕАЭС Кыргызстан сталкивался с проблемами соответствия и сертификации своей сельхозпродукции, вывозимой на экспорт, это было и в 1990-х годах, и в 2000-х годах. Но что сделали для решения этой проблемы парламентарии, в том числе и те, кто ранее занимал высокие посты в правительстве? Но им сегодня гораздо легче с высоких трибун говорить обличающие правительство речи, обвинять его в бездействии и возлагать на кабмин всю ответственность даже за те вопросы, которые могли быть с успехом решены гораздо раньше.

Это факт, что в республике до вступления в ЕАЭС практически не производилась модернизация лабораторий, не было соответствующего оснащения в пограничных пунктах пропуска и все возникающие проблемы предприниматели решали сами, как правило, на территории стран, куда на авось они везли выращенный урожай.

Но реальность стала диктовать другие условия, и правительство действительно взялось за дело, чтобы уже на равных участвовать в процессах интеграции. Только за год на выделенные Российской Федерацией средства было поставлено необходимое оборудование в международных пунктах пропуска на границе, оснащены семь ветеринарно-контрольных пункта, на средства из бюджета страны ведется строительство еще восьми подобные пунктов. Согласно данным, представленным в парламенте премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, 30 кыргызстанских лабораторий и девять органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы и равно признаются на территории всего Союза.

Благодаря этому, уже сегодня 18 местных перерабатывающих предприятий имеют разрешение на экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию. Из них 12 производят молочную продукцию, 3 – рыбную, две компании – производители меда и одно предприятие по производству мясной продукции. Допуск на рынок Казахстана имеют 8 перерабатывающих предприятий Кыргызстана. Их было бы больше, если бы Казахстан, наконец, признал систему ветконтроля КР, снял ветеринарный контроль на границе и решил отдельные вопросы фитосанитарного контроля. И при решении этой проблемы правительство в бездействии никак нельзя обвинить. Каждое заседание в рамках исполнительных органов ЕАЭС кыргызская сторона поднимает вопрос снятия ветконтроля, и даже добилась признания своей системы со стороны других участников объединения. Однако Казахстан пока, как говорят в правительстве КР, опасается рисков, связанных с попаданием нашей продукции на их рынок. Возможно, эти риски в том числе связаны с конкуренцией кыргызстанской продукции, в правительстве обещают, что в этом году кабмин продолжит работу с Казахстаном по окончательному снятию ветеринарного контроля на границе и признания ветеринарной системы эквивалентной. Об этом еще раз заявил в парламенте 2 февраля премьер-министр Жээнбеков. Он подчеркнул, что для выхода произведенной в Кыргызстане продукции животноводства на рынок ЕАЭС через казахскую границу планируется продолжить проводить идентификацию животных, эпизоотический мониторинг, внедрить систему электронного слежения за животными, ускорить работу по модернизации существующих и строительству новых ветеринарных лабораторий, а также проводить обучение ветеринарных специалистов. И наверняка, все эти шаги пойдут только на благо развития отрасли и всего сельского хозяйства.

Признавая снижение объемов торговли со странами ЕАЭС, правительство Кыргызстана, тем не менее, в текущем году намерено использовать потенциал Союза для выстраивания торгово-экономических связей с теми странами, с кем ЕАЭС заключил или ведет переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли. В числе этих стран Вьетнам, Иран, Египет, Сербия, Сингапур и, конечно, Китай. Развитие отношений между этими странами и использование уже имеющегося потенциала создает для Кыргызстана не только возможности доступа продукции на дополнительные рынки, но и преференции крупным инвестиционным проектам.

Кроме того, для активизации и развития экспорта в третьи страны, не ориентируясь только на ЕАЭС, правительство планирует разработать и внедрить механизмы не только стимулирования экспорта, но и выработать рекомендации по запуску целевых/нишевых рынков сельскохозяйственной продукции. Это будет серьезным помощником для сельхозпроизводителей, которые смогут целенаправленно работать на запросы рынка, расширить возможности производства продукции, ее качества, а также стимулирует создание маркетинговых и логистических центров.

В планах кыргызского правительства еще и проработка вопросов создания совместных кооперативных предприятий с участием таких стран, как Китай, ОАЭ и Турция по стратегически важным направлениям, в числе которых сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, легкая промышленность. Ориентироваться в выпуске продукции предлагается на рынок ЕАЭС.

Планы правительства по развитию новых производств также создаст в республике спрос на дополнительные денежные средства, решить эту задачу возможно с участием Кыргызско-Российского фонда развития, который и был создан для поддержки экономики в рамках участия в ЕАЭС. В 2016 году фонд снизил ставки по кредитам, что сразу увеличило уровень обращений и проектов. Капитал фонда составляет 500 млн долларов, и на сегодняшний день одобрено более 640 проектов на сумму 202 млн долларов. Вот это уже реальные показатели участия в ЕАЭС, и в каждом таком проекте задействованы простые люди, созданы тысячи рабочих мест.

Кыргызское правительство в рамках участия в интеграционном объединении в 2017 году ставит себе довольно амбициозные задачи. И решать их оно будет не само, а в сотрудничестве с другими странами. Но чтобы позиция Кыргызстана в ЕАЭС сильной нужна стабильность работы власти, стабильность работы кабмина. К тому же в текущем году Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС, и это дает дополнительные возможности контроля над решениями насущных для страны вопросов. Но постоянная турбулентность вокруг правительства может затормозить процесс. Упреки в бездеятельности, угрозы отставки в любом случае не приведут к моментальному решению всех проблем, но снова отбросят страну к точке отсчета, к необходимости снова искать новые пути для договора, и, в итоге, к новым претензиям от депутатов.

Нынешнее правительство работает всего три месяца и надо дать ему время и шанс выполнить намеченные планы, чтобы, наконец, увидеть успешную пройденную адаптацию кыргызской экономики к интеграции в ЕАЭС.

Марат Искаков