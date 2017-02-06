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Россия, Турция, Иран начали встречу по Сирии в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiia-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408332-ru.html

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6 февраля 2017, 10:52       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.
Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением "астанинского процесса" урегулирования ситуации в Сирии.
Информированный источник в воскресенье сообщил РИА Новости, что во встрече примут участие эксперты России, Турции, Ирана и ООН, а также эксперты из Иордании. Он отметил, что участники встречи намерены обсудить соблюдение сторонами конфликта режима прекращения боевых действий, выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, затронуть вопросы гуманитарного содействия и повышения взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией.
Источник Тренд

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