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Ремесленники Кыргызстана участвуют в международном фестивале "Сураджкунд Мела-2017" в Индии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/remeslenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408331-ru.html

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6 февраля 2017, 11:01       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. С 1 по 15 февраля 2017 года в Индии проходит ежегодный 31-й международный фестиваль ремесленных искусств "Сураджкунд Мела-2017", в котором принимает участие делегация Кыргызстана из 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Фестиваль организован Департаментом туризма штата Харьяна в г.Фаридабад и представляет собой стилизованную деревню с павильонами, в которых можно приобрести разнообразные изделия ручного производства из шелка, дерева, металла, камня из различных городов Индии и стран-участниц фестиваля.
В этом году наша республика представлена мастерами по изготовлению национальных изделий из войлока, шелка и других полотен с традиционными вышивками и узорами.
В составе делегации входят Конгресс женщин Кыргызстана во главе с З.Акбагышевой, представители творческой студии "Чапан.kg", компании "Дары Тянь-Шаня", Республиканского учебно- методического центра эстетического воспитания "Балажан", общественного объединения "Аграрная платформа Кыргызстана", дизайнер М.Саманчиева.
Сопровождают выставку детские творческие коллективы "Таберик", "Гаухар" и "Акак" с кыргызскими народными танцами и игрой на национальных музыкальных инструментах в традиционных кыргызских одеждах.
1 февраля 2017 года в открытии мероприятия приняла участие ЧПП КР С.Адамкулова, посетив павильон Кыргызстана и встретившись с представителями нашей делегации.
Артистов из Кыргызстана публика встретила с восторженными овациями и большим интересом к представленной продукции, которая демонстрирует стиль и традиции древнего нашего народа в современной интерпретации, а также включает сельхозпродукцию в виде сухофруктов и экологически чистых и натуральных продуктов пчеловодства, в частности меда.
Участие Кыргызстана в Фестивале продвигает культурно-гуманитарное сотрудничество с Индией и помогает распространению традиций кыргызского народа и национального колорита.

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