Посол Кыргызстана вручил Верительные грамоты Президенту Ирана

6 февраля 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. В г.Тегеране накануне состоялась церемония вручения Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызстана в Иране Авазбеком Абдуразаковым Верительных грамот Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе церемонии состоялась беседа, проходившая в благожелательной и дружественной атмосфере, во время которой сторонами были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Посол КР А.Абдуразаков подчеркнул, что вручение его Верительных грамот проходит в знаменательный период 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и заверил Президента Ирана, что приложит максимум усилий для всестороннего дальнейшего развития двустороннего кыргызско-иранского сотрудничества.

В свою очередь, Президент Хасан Роухани отметил, что в настоящее время политические отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, но торгово-экономическое сотрудничество между Ираном и Кыргызстаном значительно отстает от уровня политических связей. В этой связи, Президент Ирана обратил внимание кыргызского дипломата на необходимость оказания содействия деловым кругам двух стран в налаживании связей и сотрудничества.

Со своей стороны А.Абдуразаков затронул заинтересованность кыргызской стороны в привлечении иранских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики Кыргызстана, а также в строительство Спортивного центра в г.Ош.

Иранский Президент Х.Роухани заверил кыргызскую сторону во всесторонней поддержке развитию всех взаимовыгодных совместных проектов между двумя странами и, в заключение встречи, пожелал А.Абдуразакову успехов в ходе его дипломатической миссии в Иране.