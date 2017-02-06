Врачи показали, на каких машинах будут перевозить беременных женщин

6 февраля 2017, 10:58 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В Бишкеке врачей обучили работе на новых реанимобилях, предназначенных для перевозки рожениц и новорожденных, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Восемь специализированных и оснащенных необходимым оборудованием новых машин общей стоимостью 1,1 миллиона долларов были переданы республике летом 2016 года в рамках здравоохранительной программы "Ден соолук". В феврале врачей обучили работе на этих реанимобилях, в которых, помимо прочего оборудования, есть аппарат искусственной вентиляции легких. Обучение прошли 45 акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

Отмечается, что каждая область Кыргызстана получит по одному такому реанимобилю.