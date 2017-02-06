Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10.59: стыдная история о том, как я хотела быть звездой10.59: стыдная история о том, как я хотела быть звездойА.Атамбаев подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс. Что изменится?А.Атамбаев подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс. Что изменится?

Врачи показали, на каких машинах будут перевозить беременных женщин

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408329-ru.html

Похожие новости

От семейного насилия страдают не только женщины, считают эксперты

Литовские специалисты обучили кыргызских медиков навыкам работы при транспортировке беременных женщин и новорожденных

Продал машину, купил товар в Лондоне — история успеха бизнесмена в КР

На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)

На журналиста Азията Жекшеева напали парни, переодетые в женщин

6 февраля 2017, 10:58       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В Бишкеке врачей обучили работе на новых реанимобилях, предназначенных для перевозки рожениц и новорожденных, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
Восемь специализированных и оснащенных необходимым оборудованием новых машин общей стоимостью 1,1 миллиона долларов были переданы республике летом 2016 года в рамках здравоохранительной программы "Ден соолук". В феврале врачей обучили работе на этих реанимобилях, в которых, помимо прочего оборудования, есть аппарат искусственной вентиляции легких. Обучение прошли 45 акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.
Отмечается, что каждая область Кыргызстана получит по одному такому реанимобилю.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум