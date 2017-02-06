10.59: стыдная история о том, как я хотела быть звездой

6 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Это одно из тех воспоминаний, которые наваливаются на тебя каждый раз, когда срочно надо уснуть. Когда ты еще секунду назад нежился в одеяле, водил ножкой по чистой простыне, а потом - тадам! - и весь покрываешься испариной.

В то время я была юна и наивна... Вы знаете, у журналистов есть особенность: мы так часто общаемся с сильными мира сего, что в какой-то момент начинаем думать, будто и сами ого-го. Веру в собственную непогрешимость усугублял факт, что к тому моменту меня уже пару раз узнали. Я как-то сделала сюжет о том, сколько зарабатывают бишкекские попрошайки, и даже сама сидела в драной ветровке с протянутой рукой. После эфира группа подростков, увидев меня на улице, воскликнула: "Ого, это же та бомжиха!". Вот и до меня слава добралась!..

В тот день я решила, что звезды хоть иногда могут разориться на такси, а не вмещать свои царственные телеса в маршрутку. Мы с таксистом ехали в штатном режиме: я изучала прыщик на щеке, он слушал Тимати. Идиллия продолжалась до первого запрещенного поворота. Нас остановил доблестный сотрудник ДПС, и я поняла, что настал мой час.

"Сидите, байке!" - отрезала я и пошла разбираться с гаишником, прихватив с собой удостоверение рядового сотрудника совершенно рядового СМИ.

"Байке, мы на съемки спешим", - протянула заранее заготовленную мантру. Даже слово "съемки" сказала, как положено - загадочно, с пиететом. Я делала это первый раз, но точно знала, что так нужно.

"Ай, девочка, не стыдно?! Тебе эту бумажку зачем дали: чтобы ты работала или чтобы другим в лицо тыкала?" - кажется, гаишник даже не удивился.

Я пробормотала извинения, засунула свое поверженное эго в машину и ждала, пока таксисту выпишут временные права. До "съемок" мы ехали в гробовом молчании.

Мораль: просто не делайте так. Не пытайтесь задавить авторитетом представителя власти. Не требуйте официанта пресмыкаться, даже если ваша двоюродная тетя - хозяйка заведения. Не хамите. Оставайтесь людьми, даже если вам кажется, что вы на вершине успеха, - тогда вам не придется по ночам холодеть от липких воспоминаний.

А теперь новости.

Стало известно имя первого кандидата в президенты Кыргызстана. Экс-премьер Темир Сариев заявил, что будет бороться за высокий пост.

20 тысяч домов в Чуйской области подключат к системе газоснабжения. В прошлом году 10 жилмассивов Бишкека уже получили доступ к голубому топливу.

Число детишек, погибших в ДТП в 2016 году, по сравнению с 2015-м выросло на треть. Жертвами автоаварий за 12 месяцев стали 128 маленьких кыргызстанцев.

За январь-ноябрь европейские покупатели приобрели товары из Кыргызстана на 68 миллионов долларов. Жителям Евросоюза по нраву наша фасоль, этническая одежда, мед, мумие и грибы. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031603308'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031603308'] = 'Subject'; } }); © Видео / фонд "Снежный барс" (Иркутск, Россия)Как рычит снежный барс — уникальные кадры фотоловушки из России

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 69,45 сома, покупают - по 69,2. Рубль стоит сом и семнадцать тыйынов, тенге - 21 тыйын.

Про бензин: Аи-95 продают за 41,5 сома, девяносто второй бензин стоит 39, "дизель" - 36,5.

Про погоду: синоптики обещают, что постепенно будет теплеть. Уже в среду днем воздух прогреется до +6 градусов, а сегодня еще придется потерпеть: температура будет колебаться от -2 до 0.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

Посылаю в душу каждого частичку тепла, Асель Минбаева