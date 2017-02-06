В Бишкеке ночные морозы продержатся 2-3 дня,- Кыргызгидромет

6 февраля 2017, 10:52 Комментарии

В Бишкеке ночные морозы продержатся 2-3 дня. Об этом АКИpress сообщили в Кыргызгидромете.

Как проинформировали в ведомстве, в ближайшие дни осадков не ожидается. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, будет отмечаться колебание температуры воздуха.

Так, в Бишкеке 7 февраля минимальная температура воздуха ночью будет достигать -8...-13, максимальная температура воздуха днем 0...+5.

8-9 февраля также без осадков, будет наблюдаться повышение температуры воздуха ночью -5...-10, днем до +1...+5.

10-11 февраля в столице осадков не ожидается. Будет наблюдаться повышение температуры воздуха.