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В Бишкеке ночные морозы продержатся 2-3 дня,- Кыргызгидромет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408327-ru.html

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6 февраля 2017, 10:52       Комментарии

В Бишкеке ночные морозы продержатся 2-3 дня. Об этом АКИpress сообщили в Кыргызгидромете.
Как проинформировали в ведомстве, в ближайшие дни осадков не ожидается. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, будет отмечаться колебание температуры воздуха.
Так, в Бишкеке 7 февраля минимальная температура воздуха ночью будет достигать -8...-13, максимальная температура воздуха днем 0...+5.
8-9 февраля также без осадков, будет наблюдаться повышение температуры воздуха ночью -5...-10, днем до +1...+5.
10-11 февраля в столице осадков не ожидается. Будет наблюдаться повышение температуры воздуха.

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