От семейного насилия страдают не только женщины, считают эксперты

6 февраля 2017, 10:51 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша накануне приняли участие в общественных обсуждениях по вопросам семейного насилия и социально-экономических проблем. В работе общественного обсуждения участие приняли эксперты по семейному насилию, представители неправительственных организаций, жители Ошской области, сообщает пресс-служба парламента.

В ходе обсуждения, участники слушания затронули вопросы профилактики насилия в семье, обеспечения гендерного и гражданского равенства.

"Депутат Ирина Карамушкина отметила, что из-за особенностей менталитета, многие женщины не могут открыто говорить о семейном насилии. Парламентарий Рада Туманбаева обозначила, что от семейного насилия страдают не только женщины. Так, по статистике среди жертв семейного насилия женщины составляют 58%, дети — 18%, пожилые люди – 15% и мужчины -7%. Руководитель общественной организации "Аялзат" Наргиза Эштаева сообщила, что жертвы семейного насилия в основном обращаются в кризисные центры. В 2015 году, по ее данным в МВД обратились 3 тыс. 524 женщин, в медицинских учреждениях зафиксировано 5 тыс. 661 фактов семейного насилия, а в кризисные центры за помощью пришли 8 тыс. 458 женщин", – говорится в сообщении.

По итогам слушания, участники обсуждения отметили необходимость принятия законопроекта о финансировании кризисных центров, поскольку в случае его принятия из республиканского бюджета будет выделено 25 млн сомов на поддержку таких центров.