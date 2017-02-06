"Белизгейт" Текебаева и Сегизбаева. Полный справочник

6 февраля 2017, 10:01 Комментарии

Уже три месяца как не утихают споры вокруг так называемого "Белизгейта". Скандал вовлек имена оппозиционных политиков и привел к требованиям об отставке руководства ГКНБ. K-News подготовил справочник, который кратко разъяснит эти события.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы и апостиль, которые по его словам, получены были из официальных органов Белиза.

<ul> <li>В представленной "декларации траста" от 4 апреля 2012 года всплыли имена трех высокопоставленных чиновников, а ныне депутатов от оппозиционной фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.</li> <li>Сообщалось, что в случае успешной продажи до 1 января 2015 года более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком" за более $50 млн, принадлежавшим оффшорной компании "Southfield", политики получили бы 22 процента доли "Саутфилда" (8%, 7%, 7%).</li> <li>ГКНБ сообщил, "Саутфилдом" мог владеть Максим Бакиев.</li> <li>Продажа доли ЗАО "Альфа Телеком" не состоялась ввиду его национализации в Кыргызстане.</li> </ul> Атамбаев, в свою очередь, поручил генпрокурору проверить документы и исследовать все обстоятельства дела.

ЧТО ЭТИ ЗА НАЗВАНИЯ?

<ul> <li>Апостиль документов — принятый в международном праве способ узаконить документы, выданные в одном государстве, для их правового использования в другом государстве. Международно-правовым законодательным актом, регулирующим легализацию личных документов при помощи апостиля, является Гаагская конвенция – Кыргызстан является ее членом.</li> <li>Белиз – входящее в Британское Содружество независимое государство на северо-востоке Центральной Америки. До 1973 года известен как Британский Гондурас. Получил независимость в 1981 году. Белиз является оффшорной юрисдикцией и налогообложение оффшорных компаний – нулевое.</li> <li>Оффшор – или оффшорная зона – юрисдикция, где есть полное отсутствие налогов, умеренные фиксированные платежи, нетребовательность к ведению бухгалтерского учёта, высокая степень конфиденциальности и анонимности владельцев компаний. Компании, зарегистрированные в этих зонах, часто имеют сомнительную репутацию.</li> <li>Southfield – компания, зарегистрированная в Белизе, и которой названный "главным бухгалтером Максима Бакиева" Алексей Елисеев продал, согласно различным сообщениям, 99% акций ЗАО "Альфа Телеком". После апрельской революции в 2010 году, 51% акций (49% было национализировано) ЗАО "Альфа Телеком" вернули сначала Алексею Елисееву (его называют главным бухгалтером Максима Бакиева) от Southfield Management Inc и Vesatel Unitеd Limited через отмену договора купли-продажи и в июле 2014 года 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" передали в собственность государства.</li> </ul> ЧТО ОТВЕТИЛИ ПОЛИТИКИ?

Оппозиционные политики и их сторонники заявили, что документы сфальсифицированы и это является попыткой дискредитировать их перед президентскими выборами.

<ul> <li>Омурбек Текебаев в тот же день заявил, что никакого отношения к продаже акций "Альфа Телекома" не имеет. Более того, его фракция всегда выступала за национализацию компании, а тогдашний генпрокурор "Аида Салянова обеспечила эту национализацию". Уже в парламенте, Текебаев заявил в шуточной форме, что не ставил бы свою фамилию под оффшорским документом: "Осторожность в каждой моей клетке стала инстинктом".</li> <li>Алмазбек Шыкмаматов, работавший министром юстиции с конца 2011 по 2015 год заявил: "мы не могли контролировать суды и ГКНБ. Каким образом мы могли бы передать 50% акций "Альфа Телекома"?".</li> <li>Аида Салянова заявила, что эти оперативные данные не являются доказательствами и посчитала, что основная задача была не в том, чтобы найти виновников, а очернение оппонентов путем грязных технологий: "Госорганы не могут не знать, что у Текебаева, Шыкмаматова и Саляновой нет акций ни на один тыйын".</li> </ul> НЕСТЫКОВКИ?

Оказавшись в центре скандала, оппозиционеры и их соратники поспешно изучили появившиеся копии документов и нашли ряд нестыковок.

Несовпадение паспортных данных © Фото сайта Заноза 1 of 4 <ul> <li>Название Кыргызстана на английском написали в трех разных вариантах: Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan и Kyrgiz Republic в одном и том же документе.</li> <li>Использованы данные внутренних ID-паспортов Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева, хотя они не должны признавать для таких документов за рубежом.</li> <li>При этом, у Саляновой оказались неправильно написаны серия паспорта, день рождения и фамилия на латинице.</li> <li>У Алмамбета Шыкмаматова оказались неправильно написаны серия паспорта и, хотя у него данные с загранпаспорта, ему прописали отчество.</li> </ul> ЧТО ГОВОРЯТ ИЗ БЕЛИЗА?

С тех пор, как возник скандал, политики и СМИ получили разные документы и сообщения из самого Белиза.

<li>"Азаттык" поговорил с секретарем Верховного суда Белиза Эдмундом Оливером Пеннилом, который подтвердил достоверность апостиля – подписи местного адвоката на документах, при этом сказал, что не знает об их содержании (он заверил только подпись).</li> <li>Журналисты нашли и представителя фирмы "Wrobel&Co" Вианни Солис, которая заявила, что ее фирма никаких документов в Кыргызстан не отправляла и не смогла точно сказать, удостоверяли ли они документы, связанные с "Альфа Телекомом" или Avalon Consultants Limited. По ее словам, они не сохраняют копии этих документов, а могут только подтвердить подлинность подписей.</li> <li>Регистратор Верховного суда Белиза Эдмунд Оливер Пеннил, который сертифицировал вызвавший скандал апостиль, сказал, что документ с таким номером выдавался для компании Volquardsen Inc.</li> <li>Текебаев получил первую партию официальных документов из Белиза, потратив $3 тыс. 900 на адвокатов, которые по его словам, говорят о том, что все три политика не являются акционерами компании "Southfield Management", соответственно в Белизе им отказали в предоставлении основных документов.</li> Между тем, журналист КТРК Канат Каниметов выпустил материал, в котором он подтверждает подлинность полученных ГКНБ апостилированных документов.

"С целью узнать действительно ли были выданы документы, представленные председателем ГКНБ А. Сегизбаевым в ЖК, наши сотрудники сделали запрос в Белиз, откуда пришел ответ с подтверждением выдачи указанных документов от юридической компании", – сказал гендиректор КТРК Илим Карыпбеков.

В расследовании Каниметова бывший "атамекеновец" Омурбек Абдрахманов и бывший представитель компании "Пенвелл" Раушан Рыкунова (Айткулова) рассказали о заинтересованности Омурбека Текебаева в продаже акций ЗАО "Альфа Телеком".

Сюжет КТРК обвинили в однобокости. Омурбек Текебаев вновь выступил с пресс-конференцией, в котором сказал, что будет искать гендиректора КТРК Илима Карыпбекова после ухода Атамбаева.

"Поводов для исков набралось немало", – сказал Текебаев, рассказывая о нарушениях законов телеканалом.

Пока Омурбек Текебаев решил выяснить источники доходов Алмазбека Атамбаева, а ему ответил руководитель пресс-службы президента Алмаз Усенов.

"Омурбек Текебаев до сих пор судит о других людях по себе, и потому путает честные деньги с мародерскими, – заявил Усенов. – Атамбаев никогда не скрывал того, как разбогател еще в советские годы – первые миллионы действующий президент заработал на издании книг сотнями тысяч экземпляров, которые отправлял в Россию и другие республики"