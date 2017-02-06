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Свыше полумиллиона человек протестуют в Румынии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354894_sv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408319-ru.html

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На акции протеста в Румынии вышло более 300 тыс. человек

Жертвами схода лавин стали два человека, один из них пограничник

6 февраля 2017, 9:50       Комментарии

Около 600 тысяч человек вышли в воскресенье, 5 февраля, на антиправительственные демонстрации по всей Румынии, сообщает DW со ссылкой на телеканал Digi24. В Бухаресте к акции присоединились от 200 до 300 тысяч человек, во втором по величине городе страны - Клуж-Напоке - около 45 тысяч человек, в Тимишоаре, на юго-западе Румынии, 40 тысяч, уточняет агентство AFP.
Как отмечают СМИ, это самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. Митингующие приняли участие в протестных мероприятиях, несмотря на то, что правительство под давлением общественности уже отменило скандальный декрет о декриминализации ряда коррупционных преступлений.
Как передает румынское агентство печати Agerpres, в момент наибольшего наплыва людей на площади Победы, около здания правительства в центре Бухареста численность демонстрантов достигала 120 тысяч. Собравшиеся требовали отставки кабинета и расформирования правящей Социал-демократической партии во главе с председателем Ливиу Драгня, исполняли национальный гимн, вспоминали о жертвах революции 1989 года и наблюдали за проекциями видеофрагментов, запечатлевших акции в других городах страны.
Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались 31 января после обнародования правительственного декрета и ежедневно собирали от 200 до 250 тысяч человек.
Согласно вызвавшему резкую критику документу, в отношении коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по обвинениям в коррупции.

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