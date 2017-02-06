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Мигрантов из стран ЕАЭС без трудовых договоров депортируют из России

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354893_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408318-ru.html

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6 февраля 2017, 9:54       Комментарии

Мигрантов из стран Евразийского экономического союза, у которых отсутствует трудовой договор, будут депортировать из России, информирует газета "Известия".
Согласно законопроекту, разработанному МВД РФ, для нарушителей также будет предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Беларуси - они освобождены от получения миграционной карты.
По мнению авторов проекта закона, такие меры необходимы для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств - членов ЕАЭС. Кроме того, разработчики документа предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.
Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда.
Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Беларусь, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах - членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора.

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