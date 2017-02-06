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Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354895_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408316-ru.html

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6 февраля 2017, 10:11       Комментарии

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу, передает Би-би-си.
Он живет внутри посольства Эквадора в Лондоне в течение более чем четырех лет, поскольку опасается экстрадиции в США.
Ассанж выступил с обращением спустя год после того, как комиссия ООН по правовым вопросам вынесла решение о том, что активист был незаконно задержан британскими и шведскими властями и должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство.
Британские власти тогда заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.
За год правительства двух стран так и не исполнили решения ООН, говорится в заявлении Ассанжа.
"Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", - подчеркнул он.
Ассанж заявил, что власти Британии и Швеции признали полномочия рабочей группы и не стали отказываться от участия в 16-месячном расследовании его дела.
"Они проиграли, подали на апелляцию и снова проиграли. Отказ уважать решение судьи обойдется в ужасную цену. Другие государства теперь могут незаконно задерживать шведских и британских граждан с фактической безнаказанностью, и система ООН по правам человека находится под угрозой", - говорится в заявлении основателя WikiLeaks.
Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks.
Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.
Ассанж отрицает обвинения, но если покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.

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