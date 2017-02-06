На карту поставлена мечта! Новая акция KICB

6 февраля 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. C 1 февраля 2017 года стартовала мега-акция, в которой могут принять участие все держатели карт VISA KICB. Это прекрасная возможность порадовать себя не только приятными покупками, но и выиграть призы, главный из которых – путешествие на двоих в страну своей мечты. Любую страну на ваш выбор!

Участниками акции могут стать держатели карты Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold банка KICB.

Первый приз – поездку на двоих в любую страну - получит участник, осуществивший наибольшее количество транзакций на сумму от 5001 сома и выше.

Второй приз – ноутбук – получат семь участников акции, осуществивших наибольшее количество транзакций на сумму от 2001 до 5000 сомов.

Третий приз – сертификат на бытовую технику – получат десять участников, осуществивших наибольшее количество транзакций на сумму от 500 до 2000 сомов. Все транзакции должны быть осуществлены в период проведения акции – с 1 февраля до 30 апреля 2017 года включительно.

- Безналичные платежи в стране активно развиваются, население понимает, что использование банковской карты – это удобный, быстрый и безопасный способ не только хранения денег, но также средство оплаты товаров и услуг, - говорит член правления ЗАО KICB Елена Шин. - Цель этой замечательной акции – подарить нашим клиентам шанс исполнить свою мечту, попытать удачу. Самый главный наш приз – путешествие на двоих в страну вашей мечты.

- Счастливчик, которому достанется эта путевка, действительно может отправиться в любую точку мира?

- Абсолютно в любую. Мы намеренно не стали ограничивать выбор для победителя, ведь речь идет о мечте. А для нее не должно быть границ, как их нет и для международной платежной системы VISA. Это действительно уникальная возможность побывать в каком-то удивительном уголке планеты, о котором раньше мог только грезить. Такой шанс в жизни выпадает нечасто, и мы счастливы, что именно KICB может воплотить чью-то красивую мечту в жизнь.

- KICB окажет и визовую поддержку победителю?

- Банк полностью берет на себя организацию поездки. Сюда входят авиаперелет в оба конца, расходы на проживание и оформление визы. Безусловно, банк не может гарантировать победителю получение визы, визовые процедуры не зависят от банка и регулируются правилами определенной страны. Но мы надеемся, что никаких проблем на этом этапе у нашего клиента-счастливчика не возникнет. Раз уж Фортуна выбрала его среди стольких претендентов, то хочется верить, что удача и здесь ему улыбнется.

- А сами вы хотели бы принять участие в этой акции и выиграть один из призов?

- Я бы с удовольствием поучаствовала, но, к сожалению, по условиям акции, сотрудники банка, их родственники, а также организаторы (МПС Visa, партнеры) и их семьи не имеют на это права.

- Если кто-то еще не приобрел Visa KICB, как можно приобрести эту карту?

- Все желающие могут оформить карту категорий Electron, Classic, Gold в любом отделении банка KICB по всему Кыргызстану. Подробная информация по банковским картам доступна на нашем сайте на кыргызском и русском языках по ссылке http://kicb.net/products_and_services_private/VISA. Желаю удачи всем участникам нашей мега-акции. Ваша заветная мечта стала как никогда ближе!