Первая техническая миссия Евросоюза по ВСП+ начинает работу в Кыргызстане

6 февраля 2017, 10:06 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. В Кыргызстан прибывает первая техническая миссия европейских экспертов, которая должна оказать поддержку правительству страны в повышении объемов экспорта национальной продукции в Евросоюз в рамках статуса ВСП+. Об этом сообщает представительство Евросоюза в КР.

Два эксперта посетят Бишкек и Ош в ходе своего 15-дневного пребывания в Кыргызстане.

Миссия оценит текущее состояние дел в тестовых лабораториях, имеющихся в Кыргызстане, в частности, в лабораториях, имеющих международную сертификацию по подтверждению качества продукции, экспортируемой в государства-члены ЕС. Кроме того, миссия произведет оценку потенциала и состояния фитосанитарных учреждений, а также таможенных органов, отвечающих за обеспечение положений ВСП+ и требований Евросоюза по правилам происхождения продукции.

Работа миссии поспособствует продвижению экспортных стандартов Евросоюза в Кыргызстане и повышению осведомленности местных властей о пробелах и потребностях, которые должны быть решены для экспорта кыргызской продукции в государства-члены ЕС. Участники миссии встретятся с ответственными должностными лицами Кыргызстана, местными предпринимателями и составят отчет с анализом и рекомендациями, которые будут направлены в Представительство ЕС и кыргызским бенефициарам.

Это первая краткосрочная миссия, она организована благодаря сотрудничеству Евросоюза с Министерством экономики по использованию Кыргызстаном статуса ВСП+. ЕС рассматривает возможность организации дополнительной технической помощи в течение 2017 года.

Статус ВСП+ предоставлен Кыргызской Республике в январе 2017 года. Он позволяет экспортировать более 6 тысяч наименований кыргызских товаров в страны Евросоюза без пошлин.