6 февраля 2017, 10:14 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. МЧС КР распространило штормовое предупреждение по республике.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевале Төө-Ашуу) 121-138, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90км, Красная Горка-Ак-Таш 1-9км, Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө) 67-94 км, (на участке Ийри-Суу 42-44км) и на автодороге Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92км, автодороги Барскоон-Ак-Шыйрак (перевале Барскоон) и на автодороге Сөөк (60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

"C целью недопущения гибели и безопасности граждан, снижения материального ущерба, МЧС КР и 3 февраля 2017 года была издана телефонограмма №02-34/84-Т доведена до соответствующих служб ГЗ, полномочным представителям Правительства в областях, мэрам городов Бишкек и Ош, а также через сотовых операторов с помощью СМС было оповещено население", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в связи с частыми сходами снежных лавин, 4 февраля 2017 года было издано распоряжение №14 главы районной государственной администрации, о введении ограничений для всех видов транспорта до 8 февраля на автодороге Казарман-Актал-Чат в Джалал-Абадской области.