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МЧС КР распространило штормовое предупреждение по республикеМЧС КР распространило штормовое предупреждение по республике

В Румынии прошли новые митинги требующие отставки правительства

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-rumynii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408312-ru.html

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6 февраля 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар". В сети интернет опубликовано видео из Бухареста, где предположительно на митинг вышли 300 000 тысяч человек.
Поводом для недовольства жителей Румынии стало то, что власти государства приняли ряд поправок к существующему закону, согласно которым из тюрем могут быть освобождены заключенные и обвиненные в коррупции.
Позднее Кабмин Румынии отказался от данных поправок, однако людей это не остановило и они продолжают протестовать против действующей власти в Румынии.

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