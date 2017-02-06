В Румынии прошли новые митинги требующие отставки правительства

6 февраля 2017, 10:15 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар". В сети интернет опубликовано видео из Бухареста, где предположительно на митинг вышли 300 000 тысяч человек.

Поводом для недовольства жителей Румынии стало то, что власти государства приняли ряд поправок к существующему закону, согласно которым из тюрем могут быть освобождены заключенные и обвиненные в коррупции.

Позднее Кабмин Румынии отказался от данных поправок, однако людей это не остановило и они продолжают протестовать против действующей власти в Румынии.