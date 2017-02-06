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На Иссык-Куле уже неделю ищут пропавших рыбаков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408311-ru.html

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6 февраля 2017, 9:53       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В Иссык-Кульской области уже неделю ведутся поиски двух пропавших рыбаков, сообщила пресс-служба МЧС КР.
Жители Тюпского района 1990 и 1982 годов рождения еще 30 января отправились ловить рыбу в озере и пропали без вести.
К поисковым работам накануне привлекли пятерых спасателей. Поиски не дали результатов.
Это не первый случай пропажи рыбаков на Иссык-Куле в нынешнем году. В селе Жениш Джеты-Огузского района вечером 16 января на рыбалку выехали двое мужчин и тоже пропали без вести. Позже выяснилось, что мужчины утонули, их тела найдены.

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