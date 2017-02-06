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Мэрия Бишкека разъясняет порядок установки рекламных щитов в столице

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408310-ru.html

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6 февраля 2017, 9:11       Комментарии

Мэрия города Бишкек разъясняет порядок установки рекламных щитов на территории столицы. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, согласно положению Бишкекского городского кенеша, горожане, желающие установить рекламный щит, должны обратиться с заявлением в муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" (БГА).
Специалисты БГА подготовят архитектурно-техническое заключение (АТЗ). Затем управление земельных ресурсов мэрии Бишкека (УЗР) рассмотрит в комиссии по предоставлению прав на земельные участки под объекты облегченного типа вопрос о предоставлении в аренду земли. В случае положительно решения УЗР заключает договор аренды участка под размещение рекламной конструкции. Договор заключается сроком на один год, обновляется ежегодно.
В комиссию по предоставлении прав на земельные участки входят представители УЗР, БГА, акимы муниципальных администраций 4 районов Бишкека, а также Государственной регистрационной службы, компании "Северэлектро", районные управления Государственной налоговой службы, депутаты горкенеша, регионального управления по Бишкеку Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при и юристы мэрии столицы.
По информации управления земельных ресурсов мэрии Бишкека (УЗР), площадь рекламного щита должна составлять 3х6 метра. Сейчас в столице установлено порядка 700 рекламных конструкций, имеющих все разрешительные документы.
В настоящее время разрабатывается регламент о порядке установке рекламных стендов, плакатов, объявлений и иных видов рекламной продукции.
Содержание рекламных объявлений регулируется законом КР "О рекламе". Надзор за содержанием рекламы осуществляет Бишкекский городской отдел государственного агентства антимонопольного регулирования, глава Оморов Сыргак Кенешевич. Телефон: 66-14-15.
Правила употребления государственного языка в рекламных текстах регламентируются законами "О государственном языке Кыргызской Республики","О рекламе". Глава отдела развития государственного языка мэрии города Бишкек Ниязбекова Эльвира Керимовна. Телефон: 51- 44 -30.
Задачами УЗР является осуществление полномочий мэрии Бишкека по эффективному управлению и распоряжению землями города Бишкек, обеспечивающих проведение муниципальной политики и экономико-правового регулирования земельных отношений в столице. Начальник управления - Макенов Ренат Кормонкоджеевич, телефон: 45-41-13
Управление муниципального имущества осуществляет полномочия мэрии города по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом, за исключением земельных участков, являющихся объектами муниципальной собственности города, обеспечивающих проведение муниципальной политики в области приватизации. Главой учреждения является Омуров Султан Макмутович, учреждение находится по адресу: ул. Карасаева №41, телефон: 45-41-91
Глава МП "Бишкекглавархитектура" Тулебердиев Аскат Темирбекович, телефон: 45-68-09.

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