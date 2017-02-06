В Кыргызстане без осадков. Гололед и заморозки до -14

6 февраля 2017, 9:24 Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Бишкеке температура воздуха ночью до -14 градусов, днем до -4. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

<li>В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -8, днем до -6 градусов.</li><li> В Нарынской области завтра температура воздуха до -18 ночью и до -15 градусов днем.</li><li> В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -10, днем - до -7 градусов.</li><li> В Таласской области ночью до -13, днем до -8 градусов.</li>