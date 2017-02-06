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МОТ: Узбекистан отказался от детского труда при сборе хлопка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354889_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408306-ru.html

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6 февраля 2017, 9:35       Комментарии

Международная организация труда (МОТ) в ходе своих наблюдений в Узбекистане пришла к заключению, что правительство этой страны отказалось от эксплуатации детского труда при сборе хлопка. В своем отчете МОТ объявил о том, что в период мониторинга проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования, не обнаружил случаев детского труда.
"Неприемлемость детского труда признают все слои общества: власти, преподаватели, специалисты, фермеры, родители и самими дети. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда", – говорится в отчете Международной организации труда (МОТ).
Данный отчет основан на мониторинге МОТ, проведенном в сентябре-октябре 2016 года во время хлопкоуборочного сезона в Узбекистане. Однако, как утверждается в документе, для некоторых категорий граждан, включая студентов, сотрудников учреждений образования и здравоохранения, а также государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается.
Авторы мониторинга пришли к заключению о необходимости применения дополнительных мер для предотвращения случаев использования принудительного труда среди взрослого населения страны. Как приводится в отчете МОТ, правительство Узбекистана также признало наличие подобной опасности.
Ранее более ста известных мировых брендов и компаний отказались от использования узбекского хлопка из-за того, что в стране широко распространена практика использования детского труда при сборе урожая хлопка.

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