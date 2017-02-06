В минувшие выходные были принудительно спущены несколько лавин

6 февраля 2017, 9:40 Комментарии

4 февраля на 132-м километре автодороги Бишкек - Ош было произведено 4 выстрела, в результате сошла лавина объемом 21 тыс. кубических метров.

На 133-м километре произведено 4 выстрела, объем лавины составил 10 тыс. кубических метров и на 135-м км также были выпущены 4 снаряда, объем сошедшей лавины на этом участке составил 7 тыс. кубических метров.

В общей сложности на трех участках было произведено 12 выстрелов, общий объем сошедшей снежной массы 38 тыс. куб. метров.

Принудительный спуск лавин продолжился 5 февраля 2017 года на 198-м км автодороги Бишкек - Ош.

Напомним, в период с 4 по 8 февраля на автодороге Бишкек - Ош, в частности на 132-137-м км (перевал Тоо-Ашуу, Жайылский район Чуйской области), 198-м км (перевал Отмок), 255-й км (Токтогульский район Джалал-Абадской области) будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.

Также в связи с угрозой схода снежных лавин, а также в целях недопущения гибели и обеспечения безопасности на автодорогах возникла необходимость проведения мероприятий с 5 по 10 февраля по принудительному спуску снежных лавин с применением артиллерийского расчета на автодорогах Казарман-Актал-Чат и Арал-Миң-Куш (67-94-й, 42-45-й и 1-10-й км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (65-110-й, 140-150-й км), Ала-Бука–Каныш-Кыя и Красная-Горка-Акташ (65-100-й и 1-9-й км).